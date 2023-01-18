《小傳日記》小鵬提到宏大五年規劃，要實現係咪咁容易？

《小傳日記》今日魚缸開波跌緊，但之後喺１０天線附近頂得住，今日總算升住收工。不過

，聽日北水開始唔開，下星期一又放農曆新年假，缸友可能等放假，都無乜ｍｏｏｄ玩，成交額

唔係太多，魚缸當然唔會升到嘭嘭聲喇。

今日有隻車股跌住收，講緊係小鵬（０９８６８）。公司之前幾個季度都唔能夠扭虧為盈，

聯合創始人兼董事長何小鵬喺年度總結會上提到，小鵬目標係下一個五年中，２０２５年經營利

潤轉正，意味２０２５年最低綜合毛利要達到１７％，銷售規模仲要達到比今日大幾倍嘅增長，

到時小鵬嘅人員規模比今日有非常大增長，研發投入肯定年度達到百億級別。

何小鵬又指，會喺嚟緊五年加速海外嘅拓展，包括今年有兩款車型喺海外，出年仲有第三款

。同時，佢指小鵬一定要積極探索軟件同新商業模式，下一個五年係全自動駕駛，再下一個五年

係無人駕駛時代，「如果你想用硬件搵錢，呢個係絕對唔足夠」

講到有咁宏大嘅目標，似乎都打動唔到缸友啵，反而公司跟隨Ｔｅｓｌａ減價嘅消息，令缸

友印象扣晒分，大行瑞信更加將美股目標價降低７％，推斷公司今年１月新訂單量依然疲弱。小

鵬今日喺魚缸跌近３巴仙，跌幅已經收窄咗，不過股價仲喺橫行區浮沉，同公司銷情一樣死氣沉

沉。

但當前同行嘅Ｔｅｓｌａ已經火燒身，作為造車新勢力嘅小鵬好難甩身，如果依家嘅危機都

搞唔掂，何董事長提到嘅美麗藍圖，都可能變成泡湯喇，請請！



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