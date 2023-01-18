【通關復常】消息：赴港簽注收逾百萬申請，料旅客春節陸續湧港

《經濟通通訊社１８日專訊》通關１０日，北上者眾，南下客則暫未踴躍，眼見澳門客似雲
來，本港旅遊零售界頗焦急。不過，消息指，內地自恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注，至
今已收到逾百萬人申請，料農曆新年開始，內地旅客會陸續湧港，為本地市場增添動力。
入境處表示，已調配２０００人手重回各管制站工作，強調本港與內地均關注羅湖及皇崗口
岸何時重開，預告第二階段兩口岸可恢復運作。（ｈｌ）
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