《投資特寫－潘恩美》通脹放緩，短期投資級別債展現機遇

《投資特寫》踏入２０２３年，在通脹高企、地緣政治持續緊張及增長放緩的環境下，環球

市場很可能延續去年的波動。不過，隨著能源及供應鏈中斷的問題逐步緩和，通脹有回落的跡象

，政府債券利率或接近見頂，使較高質素的短期投資級別債券風險回報更為吸引。

現時通脹水平仍然偏高，西方各主要央行依然面對嚴峻的挑戰。假如政策官員成功實現經濟

軟著陸，通脹回落至目標水平，經濟增長僅輕微偏離趨勢水平，將算是今年的一大驚喜。然而，

鑑於先例，此情景在目前的通脹水平下不大可能出現。

歐美經濟或會硬著陸，負債較多及利潤較低的企業信用將備受考驗。這類企業所發行的債券

質素往往較低，假如利息成本顯著上漲，他們可能會陷入信貸危機，最終需要重組資產負債表，

導致債券回收率下跌，我們因而觀望此類債券的表現。

然而，環球信貸息差已反映宏觀經濟轉弱及高通脹的環境。隨著短期政府債券利率或接近見

頂，為較高質素的投資級別債券提供機遇。我們認為當中短期的投資級別債券正浮現投資價值。

長期以來，短期債券一直被視為稍優於現金的投資工具，但目前一些基本因素穩健的短期債券收

益率已升至數年，甚至數十年來的高位。

對於較優質的投資級別及ＢＢ級別債，５年期以下（以美元計）的潛在收益率已高達７％，

部分一年期以下的收益率也達到此水平。投資風險偏低的優質債券也能提供如此吸引的收益，值

得集中收益的投資者留意。

總而言之，綜觀環球資本市場，年期較短及質素較高的投資級別債券預料將為投資者提供收

益良機，帶來較高的經風險調整回報。投資者可關注能夠承受利率結構性上升的企業債，因為他

們有能力延續債務及向債權人還款。至於長線部署，我們正密切留意債券的投資機會，以決定何

時及如何增加投資組合的信貸風險。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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