恒指高收１００點報２１６７８，網易收飆逾６％，中升逆市插８％

《經濟通通訊社１８日專訊》港股上升，恒生指數全日收報２１６７８，升１００點或

０﹒４７％，主板成交１２７８﹒３４億元。恒生中國企業指數報７３４０，升２６點或

０﹒３６％。恒生科技指數報４５２４，升２４點或０﹒５４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８０元，升６﹒２元或１﹒６６％，成交１０２﹒５億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１１４﹒１元，跌０﹒４元或０﹒３５％，成交６２﹒９３億元；美團收報

１６３﹒６元，跌１﹒２元或０﹒７３％，成交５２﹒８２億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

網易（０９９９９）收升６﹒５１％，報１４２﹒３元，該股成交約８７６萬股，涉資

１２﹒３５億元，盤中高見１４３﹒２元，最低見１３８﹒５元；創科實業（００６６９）升

４﹒９８％，收報１０４﹒３元；金沙（０１９２８）升３﹒７６％，收報２９元；銀娛

（０００２７）升３﹒６８％，收報５４﹒９元。

另外，中升控股（００８８１）收跌８﹒３２％，報４３﹒５５元，該股成交約１３１４萬

股，涉資５﹒８４億元，盤中高見４８﹒８元，最低見４２﹒３５元；碧桂園（０２００７）跌

６﹒３６％，收報２﹒６５元；碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒５１％，收報１９﹒０４元。

（ｋｙ）

