《股語有云－古添力》金蝶國際技術走勢不俗，中線上望３９﹒５銀

《股語有云》金蝶國際（００２６８）主要喺內地開發、製造及出售軟件產品及提供軟件相

關技術服務。２００７年，ＩＢＭ等入股金蝶國際，集團與ＩＢＭ組成全球戰略聯盟，共同在

ＳＯＡ、市場銷售、諮詢與應用服務、ＳａａＳ多個方面進行合作。

金蝶國際總部位於深圳，始創於１９９３年８月，集團附屬公司有專注於內地企業管理軟體

市場的金蝶軟體（中國）、致力於為企業提供在線管理與全程電子商務服務的金蝶移動互聯公司

、專注於除內地以外的亞太地區及海外市場的金蝶國際軟體（香港），及專注於中間件業務的深

圳金蝶中間件等。



＊資金淨流入顯著，短期整固料完成＊



截至２０２２年６月３０日止上半年度，金蝶國際股東應佔虧損擴大至３﹒５６億人仔，期

內，整體毛利增長逾１３％至１３﹒３１億人仔，毛利率則下跌２﹒１個百分點至６０﹒６％；

營業額增長１７﹒３％至近２２億人仔。於２０２２年６月３０日，集團之現金及銀行存款總額

為３７﹒１３億人仔，借款為５０００萬人仔，流動比率為１﹒０３倍。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒７億元淨流入金蝶國際，過去

一個月有逾２﹒８億元淨流入，過去三個月更有逾１９﹒８億元淨流入。

技術走勢方面，金蝶國際今日以大陽燭向上，一口氣升越２０天線及１０天線，９ＲＳＩ回

升至６０水平，相信短期整固已完成，添力建議現價約１７﹒３８銀買入，首站２５銀，此為

２０２１年３月至２０２２年１月橫行區阻力位所在，若升越２５銀，則將獲利目標上移至

２０２１年２月高位３９﹒５銀，跌穿２５０天線（現約１５﹒９元）止蝕。《古添力》（本欄

逢周一、三刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

