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18/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶３８０點子，報６﹒７６０２近一周低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６０２，
較上個交易日跌３８０點子，錄兩連跌，至近一周新低，上個交易日報６﹒７２２２。
　　美國馬丁路德金紀念日假期結束，紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至１０２﹒３９

　　渣打銀行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加以及當局更多利於增
長的措施，預計人民幣匯率在一季度將進一步升值；將一季度末美元兌人民幣預測從７﹒０５調
升至６﹒７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６０２　　＋３８０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２９１３　　＋１２１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２６９３　　＋２９８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４３　　　＋３７﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３０２８　＋１００３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２３１　　＋４２１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４６８　　＋５１６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１２２５　　＋２９６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３３２６　　＋７０４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５０５　　＋３３４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４０２　　　－１６﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒１２６２　　－９０９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２４０　　－１２９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒９８００　　－１１１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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