【聚焦人幣】人幣中間價續貶３８０點子，報６﹒７６０２近一周低

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６０２，
較上個交易日跌３８０點子，錄兩連跌，至近一周新低，上個交易日報６﹒７２２２。
美國馬丁路德金紀念日假期結束，紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至１０２﹒３９
。
渣打銀行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加以及當局更多利於增
長的措施，預計人民幣匯率在一季度將進一步升值；將一季度末美元兌人民幣預測從７﹒０５調
升至６﹒７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７６０２ ＋３８０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２９１３ ＋１２１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２６９３ ＋２９８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６４３ ＋３７﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒３０２８ ＋１００３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２３１ ＋４２１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４６８ ＋５１６﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１２２５ ＋２９６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３３２６ ＋７０４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０５０５ ＋３３４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４０２ －１６﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１２６２ －９０９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４０ －１２９﹒００
１人民幣╱韓元 １８２﹒９８００ －１１１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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