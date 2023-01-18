【聚焦人幣】人幣中間價續貶３８０點子，報６﹒７６０２近一周低

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６０２，

較上個交易日跌３８０點子，錄兩連跌，至近一周新低，上個交易日報６﹒７２２２。

美國馬丁路德金紀念日假期結束，紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至１０２﹒３９

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渣打銀行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加以及當局更多利於增

長的措施，預計人民幣匯率在一季度將進一步升值；將一季度末美元兌人民幣預測從７﹒０５調

升至６﹒７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６０２ ＋３８０﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２９１３ ＋１２１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２６９３ ＋２９８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４３ ＋３７﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒３０２８ ＋１００３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７２３１ ＋４２１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４６８ ＋５１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１２２５ ＋２９６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３３２６ ＋７０４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５０５ ＋３３４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４０２ －１６﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１２６２ －９０９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４０ －１２９﹒００

１人民幣╱韓元 １８２﹒９８００ －１１１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

