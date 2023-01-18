【聚焦數據】去年中國信息業ＧＤＰ增９﹒１％，地產業降５﹒１％

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局１８日公布２０２２年四季度和全年ＧＤＰ初步核

算結果，據有關基礎資料和ＧＤＰ核算方法，２０２２年四季度信息傳輸、軟件和信息技術服務

業ＧＤＰ同比增長１０％，全年同比增長９﹒１％，增幅在各類別中最顯著。

四季度房地產產業ＧＤＰ同比下降７﹒２％，全年同比下降５﹒１％，降幅最大。此外，住

宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業全年ＧＤＰ都錄得下跌，分別跌２﹒３％及０﹒８％。

（ｄｗ）

