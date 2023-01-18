【數據解讀】大新料內地今年ＧＤＰ增５％，消費及地產投資改善

《經濟通通訊社１８日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部點評經濟數據指，整體而言，

內地經濟在去年年底表現仍相對疲弱，反映放寬防疫措施後疫情出現反彈，不利經濟活動。當疫

情在未來幾個月見頂回落，消費可望逐步改善。同時，內地推出一系列措施支持房地產市場，尋

求提振需求及協助部份房企融資，房地產投資今年料漸見回穩，但住房需求短期內未必有大幅改

善。

大新銀行預料，內地今年經濟將有５％增長，不過環球經濟衰退壓力升溫，對內地出口帶來

壓力，而且疫情發展仍然反覆，均可能不利生產復甦，是經濟前景的主要風險。

另一方面，去年內地人口按年減少８５萬人至１４﹒１１億人，是逾六十年來首次下降，勞

動年齡人口佔全國人口比重降至６２％，低於十年前的約７０％。隨著人口增長停滯及老化，難

免會削弱長線經濟增長潛力，內地相信會繼續推動城鎮化，以釋放更多生產力。



＊１２月及第四季數據較預期佳＊



不過分析指，內地１２月數據普遍較預期為佳，第四季經濟增長亦顯著高於預期。１２月工

業生產按年增長１﹒３％，遠高於預期的增長０﹒１％，但當中製造業生產僅增長０﹒２％。零

售銷售跌幅明顯收窄至１﹒８％，餐飲收入跌幅擴大，但包括汽車在內的商品零售則有顯著改善

；固定資產投資與預期相若，房地產開發投資繼續錄得約１０％跌幅。１２月調查失業率回落

０﹒２個百分點至５﹒５％，青年失業率仍處於較高水平。第四季經濟按年增長２﹒９％，較第

三季放緩１個百分點，亦同樣高於預期。（ｄｗ）





