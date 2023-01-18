【數據解讀】新加坡銀行將中國今年ＧＤＰ增長上調至５﹒２％

《經濟通通訊社１８日專訊》新加坡銀行上調今年對中國的經濟預測，由原先估計的增長

４﹒５％，上調至增長５﹒２％，預料短期內中國活動或仍受疫情限制，但農曆新年假期後，隨

著國民對病毒產生免疫力，感染數字見頂，應會令消費者減少謹慎，供應鏈中斷亦會有所緩解。

因此，新加坡銀行認為中國是全球唯一今年ＧＤＰ增長較去年更強勁的主要經濟體。



＊料中國消費和生產強勁反彈，有利風險資產＊



內地去年全年經濟增長３％，高於市場平均預期的２﹒７％。新加坡銀行表示，雖然中國去

年底放棄「清零」後，新冠感染人數激增，經濟突然受衝擊，但最新發布的去年第四季ＧＤＰ及

１２月活動數據好於預期，消費者仍繼續支出，令經濟活動較預期中更具彈性，零售銷售額由

１１月的按年跌５﹒９％，改善至１２月的按年跌１﹒８％，而非市場普遍預期的按年暴跌９％

。上月固定資產投資保持穩健，消費強勁，製造業和基礎設施投資按年增長９﹒１％和９﹒４％

，抵消房地產投資的持續疲弱。工業生產放緩，主要因隨著全球經濟衰退擔憂加劇，國內增長放

緩和外部需求下降。但中國快速重新開放應能使消費和生產在今年強勁反彈，從而有利風險資產

。（ｄｗ）

