《中國要聞》內地新年首批８８款遊戲，騰訊、網易等在列

《經濟通通訊社１８日專訊》國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，

共８８款遊戲獲批，審批日期為１月１７日。今次獲批遊戲版號包括騰訊（００７００）《元夢

之星》、網易（０９９９９）《超凡先鋒》、心動公司（０２４００）的《火炬之光：無限》、

祖龍（０９９９０）旗下的《以閃亮之名》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、完美世界

（深：００２６２４）的《天龍八部２：飛龍戰天》、中青寶（深：３０００５２）的《四季之

春》、愷英網絡（００２５１７）的《龍神八部之西行紀》等。

值得重點關注的是，在版署同日公布的２０２３年遊戲審批變更信息中，網易旗下

ＭＭＯＲＰＧ《逆水寒》增報移動端版本，這意味著其重點產品《逆水寒手游》亦正式獲批。多

位內部人士表示，內部士氣大增，對此款遊戲充滿信心。



＊中信證券：獲發版號有望貢獻業績增量並提振信心＊



中信證券研報指出，２０２３年１月批次國產遊戲版號發放，政策面基本穩定，同時重點產

品獲發版號有望為遊戲公司今年的業績增量帶來更強確定性，建議關注傳媒互聯網板塊中估值相

對較低的遊戲行業。（ｊｔ）

