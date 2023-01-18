【聚焦人幣】人幣即期收升２９點子報６﹒７６２３，止兩連跌

《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７６２３，

較上個交易日４時３０分收盤價升２９點子，止兩連跌。全日在６﹒７５６６至６﹒７８８９之

間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６９點子，報６﹒７６３１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６０２，較上個交易日跌３８０點子，

錄兩連跌，至近一周新低，上個交易日報６﹒７２２２。



＊日本央行未調整政策推高美指，人民幣承壓＊



交易員稱，臨近春節，市場購匯需求漸增，另外日本央行未調整「收益率曲線控制」，日圓

大幅下跌助力美指反彈，人民幣亦承壓。隨著季節性結匯消退，出境遊帶來的購匯需求明顯增多

了人民幣短期回調；但中期看中國經濟復甦加快料提振人民幣反彈，不少機構上調年終人民幣預

期值至６﹒３－６﹒５附近。

招商證券宏觀團隊最新觀點稱，未來數周人民幣匯率可能進入波動期。內因來看，政策面驅

動的匯率升值或已近尾聲，即將進入基本面驅動階段；外因來看，海外投資者已經反應非常鴿派

的美國聯儲局政策預期，美指短期進一步坎低概率不高，亦難支持人民幣持續升值。人民幣匯率

升值趨勢尚未結束，預計二至三季度有望重返６﹒３－６﹒５區間，外資對Ａ股風格的影響可能

亦將延續至年中。（ｊｔ）

