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即市新聞

18/01/2023 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升２９點子報６﹒７６２３，止兩連跌

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒７６２３，
較上個交易日４時３０分收盤價升２９點子，止兩連跌。全日在６﹒７５６６至６﹒７８８９之
間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升６９點子，報６﹒７６３１。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６０２，較上個交易日跌３８０點子，
錄兩連跌，至近一周新低，上個交易日報６﹒７２２２。
　
＊日本央行未調整政策推高美指，人民幣承壓＊
　
　　交易員稱，臨近春節，市場購匯需求漸增，另外日本央行未調整「收益率曲線控制」，日圓
大幅下跌助力美指反彈，人民幣亦承壓。隨著季節性結匯消退，出境遊帶來的購匯需求明顯增多
了人民幣短期回調；但中期看中國經濟復甦加快料提振人民幣反彈，不少機構上調年終人民幣預
期值至６﹒３－６﹒５附近。
　　招商證券宏觀團隊最新觀點稱，未來數周人民幣匯率可能進入波動期。內因來看，政策面驅
動的匯率升值或已近尾聲，即將進入基本面驅動階段；外因來看，海外投資者已經反應非常鴿派
的美國聯儲局政策預期，美指短期進一步坎低概率不高，亦難支持人民幣持續升值。人民幣匯率
升值趨勢尚未結束，預計二至三季度有望重返６﹒３－６﹒５區間，外資對Ａ股風格的影響可能
亦將延續至年中。（ｊｔ）

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