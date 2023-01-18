【人行操作】人行５８００億逆回購利率持平，淨投放量續創４年高

《經濟通通訊社１８日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日開展１３３０

億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，４４７０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別為

２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有６５０億元逆回購到期，單日淨投放５１５０億元，

續創２０１９年１月以來的４年新高。（ｃａ）

