【聚焦人幣】德銀：預計今年人民幣跨境支付規模將增長１５％

《經濟通通訊社１８日專訊》德意志銀行大中華區宏觀策略主管劉立男在研究報告中指出，
隨著人民幣在貿易結算中的廣泛應用、中國金融市場准入自由化程度提高，與「一帶一路」沿線
國家和ＲＣＥＰ夥伴國的經貿合作的加深，人民幣國際化將在未來幾年穩步推進。預計２０２３
年人民幣跨境支付規模將增長１５％；未來五年間，預計人民幣結算量平均每年將增長１０－
１５％。（ｗｌ）
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