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18/01/2023 14:19

【聚焦人幣】去年銀行結售匯順差１０７４億美元，結匯率按年略升

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局公布，２０２２年１２月，銀行結匯１４６１０億
元（人民幣．下同），售匯１４１２２億元，結售匯順差４８８億元。２０２２年１－１２月，
銀行累計結匯１７２３８６億元，累計售匯１６５４６７億元，結售匯順差６９１９億元。
　　按美元計值，２０２２年１２月，銀行結匯２０９２億美元，售匯２０２２億美元，結售匯
順差７０億美元。２０２２年１－１２月，銀行累計結匯２５７０９億美元，累計售匯
２４６３５億美元，結售匯順差１０７４億美元。
　　外匯局表示，外匯市場預期總體平穩，市場交易理性有序。在復雜多變的內外部環境下，遠
期和期權市場反映人民幣匯率預期的相關指標變動幅度可控，沒有出現持續較強的單邊走勢，說
明市場主體匯率預期保持總體穩定，市場主體結售匯和涉外收支行為理性有序。
　　２０２２年結匯率（即客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為６７％，較
２０２１年提升１個百分點。企業積極使用自有外匯對外支付，持匯意願較為穩定。２０２２年
１１月末，企業、個人等市場主體的境內外匯存款餘額６３９６億美元，較２０２１年末下降
５６２億美元。（ｗｌ）

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