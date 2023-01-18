【聚焦人幣】去年銀行結售匯順差１０７４億美元，結匯率按年略升

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局公布，２０２２年１２月，銀行結匯１４６１０億

元（人民幣．下同），售匯１４１２２億元，結售匯順差４８８億元。２０２２年１－１２月，

銀行累計結匯１７２３８６億元，累計售匯１６５４６７億元，結售匯順差６９１９億元。

按美元計值，２０２２年１２月，銀行結匯２０９２億美元，售匯２０２２億美元，結售匯

順差７０億美元。２０２２年１－１２月，銀行累計結匯２５７０９億美元，累計售匯

２４６３５億美元，結售匯順差１０７４億美元。

外匯局表示，外匯市場預期總體平穩，市場交易理性有序。在復雜多變的內外部環境下，遠

期和期權市場反映人民幣匯率預期的相關指標變動幅度可控，沒有出現持續較強的單邊走勢，說

明市場主體匯率預期保持總體穩定，市場主體結售匯和涉外收支行為理性有序。

２０２２年結匯率（即客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為６７％，較

２０２１年提升１個百分點。企業積極使用自有外匯對外支付，持匯意願較為穩定。２０２２年

１１月末，企業、個人等市場主體的境內外匯存款餘額６３９６億美元，較２０２１年末下降

５６２億美元。（ｗｌ）

