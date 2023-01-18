【聚焦人幣】外匯局：１月上半年外資淨買入股債合計１２６億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》國家外匯局表示，２０２２年，面對複雜嚴峻的國際形勢，人

民幣匯率雙向浮動、彈性增強，在合理均衡水平上保持基本穩定。中國跨境資金流動全年總體均

衡，據統計，２０２２年１２月，境外投資者淨增持境內債券和股票分別為７３億和８４億美元

。從最新的市場數據看，近期外資參與境內證券市場保持活躍，２０２３年１月上半月淨買入境

內股票、債券合計約１２６億美元。

同時，人民幣在跨境使用中的佔比不斷提升，有助於降低跨境交易的貨幣錯配風險。

２０２２年，人民幣收支在中國跨境收支中的佔比接近５０％，較２０１６年提升２０多個百分

點。



＊今年資本項下跨境資金流動有望更加穩定＊



外匯局稱，２０２３年中國跨境資金流動主要影響渠道有望更趨平穩。一方面，經常帳戶將

保持合理規模順差，繼續處於均衡區間。貨物貿易項下，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成效

顯現，產業鏈供應鏈穩定的基礎將更加堅實，同時製造業轉型升級和區域貿易合作的持續推進也

有助於提升貨物貿易產品競爭力、推動出口市場多元化及發展跨境貿易新業態，中國貨物貿易有

望保持較高規模順差。服務貿易項下，近年來中國製造業和服務業融合發展，生產性服務貿易尤

其是計算機信息服務、商業服務等新興服務業快速發展，將帶動相關服務貿易出口增長。

另一方面，資本項下跨境資金流動有望更加穩定。外商來華直接投資保持穩步發展，中國對

外直接投資繼續合理有序，直接投資將總體延續順差格局。近年來中國外債結構優化，企業跨境

融資波動性降低，未來仍會延續平穩走勢。在中國經濟增速企穩回升、人民幣資產吸引力增強，

以及人民幣資產避險屬性凸顯等因素支撐下，外資將繼續穩步投資中國證券市場。（ｗｌ）

