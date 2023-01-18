【聚焦人幣】上月外資轉增持中國銀行間債券，全年減持６１００億

《經濟通通訊社１８日專訊》人行上海總部公布的數據顯示，截至２０２２年１２月末，境
外機構持有銀行間市場債券３﹒３９萬億元（人民幣．下同），當月外資增持中國銀行間債市人
民幣債券約６００億元，終結１０個月連減勢頭。以２０２２年全年計，據《路透》測算，境外
機構減持中國銀行間債市人民幣債券約６１００億元。（ｗｌ）
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