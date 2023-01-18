【ＦＯＣＵＳ】綢繆衰退增撥備，裁員大軍續壯大

【ＦＯＣＵＳ】近半世紀以來首現的「增長」與「通脹」南轅北轍，令２０２３年開年即籠

罩於愁雲慘霧。種種跡象包括，正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇調查顯示，有三分二首席經

濟學家預期全球將現經濟衰退；投行巨擘大摩、高盛周二（１７日）揭盅，第四季淨利按年分別

暴瀉４０％、６６％，華爾街更紛紛計提信貸損失準備金；科網、投行、加密貨幣等行業裁員大

軍繼續壯大……



＊大摩高盛放榜，淨利急縮水＊



２０２２年是因，２０２３年是果？跟世界經濟論壇（ＷＥＦ）最新發布的經濟學家悲觀預

期相似，羅兵咸永道本周針對全球４４１０名首席執行官的調查同顯示，７３％的ＣＥＯ預期全

球增長未來１２個月將下行，遠高於去年的１５％。

強化此陰沉氛圍的，是陸續揭盅去年最後一季業績的華爾街大行。先看大摩，盡管財富管理

業務淨收入達到創紀錄的６６﹒３億美元，按年增６％，但淨利仍按年縮水４０％至２２﹒４億

美元，引投資管理、股債承銷、併購諮詢業務齊黯淡。

至於高盛，傳聞中的裁員３２００人計劃非空穴來風，其第四季僅薪酬成本就高達３８億美

元，按年增１６％，加上財富管理收入難比大摩風光，錄按年跌２７％至３５﹒６億美元，當季

淨利按年暴瀉６６％至１３﹒３億美元。

聯儲激進加息帶動各大行第四季淨利息收入急升，按年計，高盛、摩通、美銀、花旗、大摩

分別增１７３％、４８％、２９％、２３％、１１％。但與此同時，各行紛紛計提信用損失準備

金，顯示看淡經濟前景。其中，摩通居首達２３億美元，其次花旗１８﹒５億美元，而美銀、高

盛、大摩分別錄１０﹒９億、９﹒７億、８７００萬美元。



＊業務重塑應對不確定性激增＊



此外，將於周五（２０日）公布第四季業績的貝萊德，已據報擬裁員約５００人，為

２０１９年以來首次，佔全球員工總數的２﹒５％。而擬下月公布的業績的瑞信，主席Ａｘｅｌ

Ｌｅｈｍａｎｎ亦提前警告員工為獎金縮水做好心理準備，「數字不會好看」。

除了華爾街，逾百家科技公司踏入２０２３即加入裁員大軍，繼Ｍｅｔａ、亞馬遜去年底宣

布裁員１﹒１萬、１﹒８萬人後，追踪技術裁員的Ｌａｙｏｆｆｓ﹒ｆｙｉ數據顯示，開年至今

已有１０４家科技公司裁員逾２﹒６萬人。加密貨幣行業同不遑多讓，繼Ｃｏｉｎｂａｓｅ上周

裁員２５％後，火幣亦計劃裁員２０％。

如何應對不確定性激增可能引發的連鎖危機？解決之道直指業務重塑。羅兵咸永道的調查就

顯示，３９％的ＣＥＯ認為，如果公司繼續目前的發展路徑，十年內將經濟上難以為繼；而未來

十年最有可能影響行業盈利能力的因素，首推用戶需求╱偏好改變。看看被ＣｈａｔＧＰＴ步步

緊逼的搜索引擎巨頭谷歌，未來動向頗堪留意。

