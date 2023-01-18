《投資智慧－鄧聲興》香港航天科技金紫荊衛星項目前景佳

《投資智慧》香港航天科技集團有限公司（０１７２５）是香港第一家以星鏈工程和衛星精

密製造為核心的商業航天企業，香港唯一一家國際宇宙航行聯合會（ＩＡＦ）機關成員，是香港

商業航天工業與科技創新的重要開拓者。集團四大核心產業包括星鏈工程和應用、衛星製造及精

密電子製造、衛星通訊及衛星發射。



集團公布於２０２３年１月１５日，「金紫荊衛星三號」、「金紫荊衛星四號」及「金紫荊

衛星六號」搭載長征二號丁運載火箭在太原衛星發射中心發射升空，成功進入預定軌道，目前在

軌正常運行。上述衛星加上此前已發射完成的７顆衛星，自２０２１年４月起總計有１０顆衛星

在軌正常運行，組成「金紫荊星座」項目的衛星網絡。



「金紫荊星座」是由香港航天科技集團旗下開發的重點航天項目，由１１２顆多任務低軌高

頻衛星組成星鏈。該等衛星均為光學遙感衛星，其配備光學相機，具有高分辨率、覆蓋面積廣泛

等特點，並實現輕小型化、高速數傳及零動量控制等關鍵技術。該等衛星獲取的遙感數據將用於

全球農業監測、環境保護、交通運輸及智慧城市等領域。按集團規劃，剩餘衛星將於２０２３年

至２０２６年間全數有序入軌。作為香港第一家以星鏈工程和智能精密衛星製造為核心的商業航

天上市企業，衛星服務收入的增長已成為影響香港航天科技商業價值的重要因素。相信集團在「

金紫荊」衛星項目上的持續推進，將會為集團帶來可觀的收益。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



＊筆者為證監會持牌人士及並無持有上述股份



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