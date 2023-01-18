  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2023 09:35

《樓市亮話－湯文亮》棄用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ將成趨勢

　　《樓市亮話》上星期有一個外國物業代理到公司介紹一個海外樓盤，我派了幾個同事聽他說
，講完之後我才進入會議室，希望他可以再介紹多一次，不用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ咁詳細，簡
簡單單就可以，鬼佬話冇問題，但事實上是有問題，如果唔用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，鬼佬都唔
知自己講到去邊，最後尷尷尬尬走了。
　　
　　很多人唔知道，我們公司內部會議早已不准用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，我話大家因應樓市形
勢、客戶需求作討論，並不是促銷任何產品，點解要用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ。沒有
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，同事才會上心，如果有ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，同事睇一頁，講一頁，
根本沒有靈魂，只不過是一個說書佬，同事其實不滿意，不過我話去演講都不用
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，點解同事在公司開會要用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ？
　
　　同事問如果我去促銷一種產品，會不會用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ？我會做一個
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，但不會用，當我介紹完畢，我會將整套詳細ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ送給
對方。這個方法是非常有效，因為與我交手的都是非常精明的人，知道我的確有做功課，並非順
口開河。
　
　　現在國內有不少大老闆不停鬧公司文化，認為下屬只會用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，很深的用
語、詞彙來解釋某一件事，如果唔准用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，根本唔識得講。不過鬧還鬧，大
老闆是有責任，他們不應該批准下屬在開公司會議時用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ。至於很深的用語
、詞彙是用來呃飯食，如果棄用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，那些很深的用語、詞彙就很難發揮。我
估計棄用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ將會成為一個潮流，而事實上聽講的人又唔係學生，只是平輩或
者是上司，點解要用ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ？
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告18/01/2023
【大行炒D乜】中海油服盈喜後大行點睇？一click就知道
人氣文章財經熱話18/01/2023
【虛幣世界】國會三份一議員收SBF捐獻，並表示將會捐出
人氣文章專訪17/01/2023
【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
人氣文章財經熱話17/01/2023
特步料今年收入錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？
人氣文章生財有道17/01/2023
【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈
人氣文章中國故事17/01/2023
《神州經脈》全年經濟增3%未達標　人口陷負增長　A股無力再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金