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18/01/2023 08:55

【香港政情】新一屆全國政協名單出爐，董建華林鄭月娥榜上無名

　　《經濟通通訊社１８日專訊》十三屆全國政協常委會在北京結束一連三日會議，協商決定十
四屆全國政協委員共２１７２名，其中「特邀香港人士」有１２４人。現任全國政協副主席梁振
英繼續在政協名單內，但另一名政協副主席、８５歲的董建華，則不在名單中，意味他將退下火
線，而去年落任香港特首的林鄭月娥也不在名單之上，預料她無緣晉身國家領導人。此外，全國
政協副主席、港澳辦主任夏寶龍不在名單內，顯示他不會連任政協副主席。
　
＊鄭志剛、何超瓊、劉江華及劉業成首任政協＊
　
　　政商界及法律界人士首度獲委任，包括前民政事務局長劉江華、警務處前副處長劉業成、新
世界發展（０００１７）行政總裁鄭志剛、會德豐主席吳宗權、信德集團（００２４２）行政主
席何超瓊、全國人大前常委范徐麗泰兒子范駿華、通訊事務管理局主席譚允芝、律師會前會長彭
韻僖、立法會議員邵家輝、何君堯、管浩鳴等。
　
＊陳馮富珍、唐英年、李澤鉅及李家傑留任＊
　
　１８名港區現任政協常委中，有８名政協常委留任，包括世衛前總幹事陳馮富珍、西九文化區
管理局董事局主席唐英年、貿發局主席林建岳、長和（００００１）主席李澤鉅、恒地
（０００１２）主席李家傑、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好、香港義工聯盟主席譚錦球，以
及香港中華總商會會長蔡冠深。
　　名單上亦有多人由港區人大，轉任政協，包括立法會議員廖長江、中華出入口商會榮譽會長
林龍安、香港工商總會主席王庭聰、東泰集團主席李君豪等。
　　另外，新地（０００１６）執行董事郭基煇，以「特別邀請人士」出任政協；立法會議員管
浩鳴，代表「社會福和社會保障界」出任政協。影星甄子丹就是「文化藝術界」政協。（ｃｌ）
　　
　
　

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