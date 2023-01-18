【香港政情】新一屆全國政協名單出爐，董建華林鄭月娥榜上無名

《經濟通通訊社１８日專訊》十三屆全國政協常委會在北京結束一連三日會議，協商決定十

四屆全國政協委員共２１７２名，其中「特邀香港人士」有１２４人。現任全國政協副主席梁振

英繼續在政協名單內，但另一名政協副主席、８５歲的董建華，則不在名單中，意味他將退下火

線，而去年落任香港特首的林鄭月娥也不在名單之上，預料她無緣晉身國家領導人。此外，全國

政協副主席、港澳辦主任夏寶龍不在名單內，顯示他不會連任政協副主席。



＊鄭志剛、何超瓊、劉江華及劉業成首任政協＊



政商界及法律界人士首度獲委任，包括前民政事務局長劉江華、警務處前副處長劉業成、新

世界發展（０００１７）行政總裁鄭志剛、會德豐主席吳宗權、信德集團（００２４２）行政主

席何超瓊、全國人大前常委范徐麗泰兒子范駿華、通訊事務管理局主席譚允芝、律師會前會長彭

韻僖、立法會議員邵家輝、何君堯、管浩鳴等。



＊陳馮富珍、唐英年、李澤鉅及李家傑留任＊



１８名港區現任政協常委中，有８名政協常委留任，包括世衛前總幹事陳馮富珍、西九文化區

管理局董事局主席唐英年、貿發局主席林建岳、長和（００００１）主席李澤鉅、恒地

（０００１２）主席李家傑、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好、香港義工聯盟主席譚錦球，以

及香港中華總商會會長蔡冠深。

名單上亦有多人由港區人大，轉任政協，包括立法會議員廖長江、中華出入口商會榮譽會長

林龍安、香港工商總會主席王庭聰、東泰集團主席李君豪等。

另外，新地（０００１６）執行董事郭基煇，以「特別邀請人士」出任政協；立法會議員管

浩鳴，代表「社會福和社會保障界」出任政協。影星甄子丹就是「文化藝術界」政協。（ｃｌ）







