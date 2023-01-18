【新冠感染】教育局：學生教職員回校前快測要求維持至２月２８日

《經濟通通訊社１８日專訊》教育局向學校發信，決定維持教職員及學生每日回校前量體溫
及完成快測要求，暫至２月２８日。
局方解釋，中學、小學及幼稚園將由２月起，逐步有序恢復全日面授課堂，經考慮相關情況
後，包括農曆新年假期的人流和活動，及為減低傳播風險，因此維持有關快測的安排，會持續檢
視情況並適時公布往後的安排。
局方指，已透過學校派發快速抗原測試包予有經濟需要的學生。（ｃｌ）
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