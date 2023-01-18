【通關復常】據報港府或過年前取消入境核酸檢測要求

《經濟通通訊社１８日專訊》據本地傳媒報道引述消息人士指出，政府擬在農曆年前取消內

地入境人士來港核酸檢測要求，一併考慮如何處理現有隔離設施，並將於３至４月撤銷口罩令。

據報，政務司司長陳國基宴請立法會議員，席間有議員反映身在內地港人未能檢測的困境，

以及查問當局會否考慮以快測取代核酸。有出席宴會人士引述陳國基稱，政府正考慮取消相關安

排，亦有消息透露，很有可能往返兩地不再需要核酸，且政府很大機會在農曆年前公布相關措施

。消息人士認為，政府應盡快將機場入境本港亦不需核酸檢測；港人入境澳門只需快測的標準統

一。



＊內地港人求助，稱檢測服務點難尋＊



立法會議員鄧家彪表示，自通關後，接獲很多港人到中心求助，尋找檢測服務點，因內地市

民普遍已毋須進行核酸檢測，令服務供應商亦大幅減少。他擔心，若農曆年後有大批港人滯留內

地，通關會「好事變壞事」。立法會議員楊永杰亦指出，港府應積極爭取在農曆新年前取消核酸

要求，並以快測代替。

政府發言人回覆傳媒查詢表示，繼續全力推進本港與內地逐步、有序、全面實施通關的工作

；同時與內地相關單位保持密切溝通，監察並檢視通關第一階段的整體實施情況，以決定往後安

排，適時公布詳情。



＊竹篙灣、啟德等隔離設施擬不再用作防疫＊



此外，亦有報道指出，預料政府不遲於下月底關閉全部暫託中心。竹篙灣、啟德等社區隔離

設施，或於撤銷口罩令前後，不再用作防疫；河套區應急醫院和方艙設施，因交通配套不便、難

聘護理人手，現暫擬其他醫療用途。（ｒｈ）

