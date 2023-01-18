  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/01/2023 09:40

【香港政情】署理財政司司長黃偉綸率領官員出席立法會前廳交流會

　　《經濟通通訊社１８日專訊》立法會第６次前廳交流會早上於大會前舉行，由財政司副司長
黃偉綸帶領多名官員出席，包括商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪等。
　　今次交流會討論的議題包括引進重點企業、會議展覽業發展、組裝合成或機電裝備合成法等
相關事宜。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告18/01/2023
【大行炒D乜】中海油服盈喜後大行點睇？一click就知道
人氣文章開市Good Morning18/01/2023
熊麗萍：網易與暴雪分手屬意料中事　對網易影響不大
人氣文章財經熱話18/01/2023
【虛幣世界】國會三份一議員收SBF捐獻，並表示將會捐出
人氣文章專訪17/01/2023
【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口（有片）
人氣文章財經熱話17/01/2023
特步料今年收入錄雙位數增長　券商齊撐可追落後？
人氣文章生財有道17/01/2023
【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿4厘　匯豐定存賺現金回贈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金