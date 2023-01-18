《經濟通通訊社１８日專訊》立法會第６次前廳交流會早上於大會前舉行，由財政司副司長
黃偉綸帶領多名官員出席，包括商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪等。
今次交流會討論的議題包括引進重點企業、會議展覽業發展、組裝合成或機電裝備合成法等
相關事宜。（ｃｌ）
18/01/2023 09:40
【香港政情】署理財政司司長黃偉綸率領官員出席立法會前廳交流會
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會第６次前廳交流會早上於大會前舉行，由財政司副司長
黃偉綸帶領多名官員出席，包括商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪等。
今次交流會討論的議題包括引進重點企業、會議展覽業發展、組裝合成或機電裝備合成法等
相關事宜。（ｃｌ）
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