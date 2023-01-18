【新冠疫苗】本港打第四針人數破百萬，楊何蓓促一老一幼盡快接種

《經濟通通訊社１８日專訊》公務員事務局局長楊何蓓茵在社交媒體表示，最新數據顯示，

接種４劑新冠疫苗人數已突破１００萬，即每７名港人就有１人已接種第４針加強劑，現時合資

格人士可接種第５劑疫苗，已接種３劑及曾染疫的康復人士可接種第４劑疫苗。

她提及，希望「一老一幼」、距離接種上一針超過半年的市民，盡快接種適當劑次的疫苗，

包括按需要接種加強劑，以便於冬季病毒較活躍之時，獲得較好的保護力。（ｂｎ）

