【香港政情】今早前廳文流會討論精簡審批及引進企業等議題

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會今早舉行第６次前廳交流會，由署理財政司長黃偉綸帶

領商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪出席，討論包括通關、引進重點企業及組裝

合成法等議題。多名議員關注何時推展第二階段通關，除了增加過關名額，亦希望以快速測試代

替核酸檢測，甚至完全取消檢測要求。黃偉綸在會後表示，了解社會關注，醫務衞生局和內地相

關單位一直密切留意情況和溝通，安排上有任何發展，會馬上公布。



＊港府與創科企業溝通＊



黃偉綸指，當局和不少企業有溝通，主要涉及創新科技，包括生命科學、人工智能、先進製

造和金融科技企業，形容政府是主動出擊，但為免對企業造成壓力，不會透露個別企業身分，若

有成果會盡快公布。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，議員在會上提出不少有關引進企業的意見，當局會作考

慮，議員亦支持有關會展業發展的措施，可帶動經濟發展。他又指，局方在版權修例修訂通過後

，會推動香港成為區域知識產權中心，培訓相關人才。



＊檢視保護海港條例，討論精簡審批＊



甯漢豪透露，會上討論了精簡發展行政程序。她表示，同意首要是部門文化要改變，包括檢

視審批工作的不必要程序，研究部分程序可否以自行認識取代，以及在拒絕規劃方案時應提出原

因，減少溝通流程。

甯漢豪指，會審視維港內填海相關法例，在不填海造地的原則下，研究放寬用於享用海濱的

工程審批，包括建議海岸堤階、碼頭或浮板等，認為建議大體受到歡迎。她又表示，已成立委員

會，跟進支援組裝合成建築工作，包括提供政策配套，設施製造基地等。（ｃｌ）

