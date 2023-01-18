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18/01/2023 14:52

【通關復常】蔡若蓮：爭取最快２月起讓跨境學童免配額來港上課

　　《經濟通通訊社１８日專訊》教育局局長蔡若蓮表示，局方正爭取最快２月１日，讓跨境學
童免預約配額下，恢復來港上面授課堂，現時正一併考慮學童的檢測安排，包括能否以快速檢測
代替核酸檢測，並爭取開放更多關口讓學童過境。
　　蔡若蓮與傳媒午宴時透露，接載跨境學童的校巴，未必可趕及在２月１日恢復運作，但期望
下月中可以提供服務；當局會盡快收集學校數據，了解學童及家長會選擇在哪個口岸過境，以安
排校巴服務。（ｃｌ）

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