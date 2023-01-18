【外圍經濟】美國華盛頓特區的禁止使用煤氣爐政策對窮人影響最大

《經濟通通訊社１８日專訊》美國消費品安全委員會的一名委員本月較早時候表示，將考慮
禁止使用煤氣爐以減少溫室氣體排放和健康危害，但立即遭到強烈反對。
分析指，如果最終真的禁止使用媒氣爐，最受影響的會是低收入家庭和有色人種，而不是有
錢人。因為低收入人群更有可能住在老舊的房子中，而這些房子往往更小且通風更差。
評論認為要改善問題的話，應該是發出資助，幫助窮人改善現有建築的通風，而不是考慮是
否禁止煤氣爐。（ｒｃ）
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