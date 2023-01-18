【外圍經濟】微軟本周計劃在工程部門裁員，規模或較過去顯著

《經濟通通訊社１８日專訊》知情人士表示，微軟計劃周三（１８日）在一些工程部門裁員

。

確切裁員規模尚不明確，但知情人士透露，裁員幅度要顯著大於過去１年的其他幾輪裁員。

過去１年的幾次裁員影響了微軟逾２０萬員工的不到１％。（ｒｃ）

