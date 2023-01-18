【外圍經濟】聯儲局批准滿地可銀行以１６３億美元收購美西銀行

《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大的滿地可銀行已獲得聯儲局的批准，收購總部位於美國

三藩市的美西銀行，合併後將成為美國第１５大銀行。

聯儲局表示，交易完成後，滿地可銀行美國附屬公司ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｃｏｒｐ的合併資產將達到 ２８６８億美元，約佔美國受保存款機構持有資產的１％。

這筆價值１６３億美元的交易是加拿大的銀行有史以來規模最大的交易，令滿地可銀行開始

在 ３２個美國州份提供服務。（ｒｃ）

