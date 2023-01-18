《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大的滿地可銀行已獲得聯儲局的批准，收購總部位於美國
三藩市的美西銀行，合併後將成為美國第１５大銀行。
聯儲局表示，交易完成後，滿地可銀行美國附屬公司ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ
Ｃｏｒｐ的合併資產將達到 ２８６８億美元，約佔美國受保存款機構持有資產的１％。
這筆價值１６３億美元的交易是加拿大的銀行有史以來規模最大的交易，令滿地可銀行開始
在 ３２個美國州份提供服務。（ｒｃ）
18/01/2023 14:41
【外圍經濟】聯儲局批准滿地可銀行以１６３億美元收購美西銀行
《經濟通通訊社１８日專訊》加拿大的滿地可銀行已獲得聯儲局的批准，收購總部位於美國
三藩市的美西銀行，合併後將成為美國第１５大銀行。
聯儲局表示，交易完成後，滿地可銀行美國附屬公司ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ
Ｃｏｒｐ的合併資產將達到 ２８６８億美元，約佔美國受保存款機構持有資產的１％。
這筆價值１６３億美元的交易是加拿大的銀行有史以來規模最大的交易，令滿地可銀行開始
在 ３２個美國州份提供服務。（ｒｃ）
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