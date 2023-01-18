【外圍經濟】ＤＣＧ停止派發季度股息以保留現金

《經濟通通訊社１８日專訊》數字貨幣集團（ＤＣＧ）表示，為了保留現金，將暫停派發季

度股息。

根據《彭博社》看到的１月１７日致股東的一封信，此舉是因為該集團希望通過減少營運支

出和保持流動性來加強資產負債表，ＤＣＧ為一間業務專注於虛擬貨幣的公司。

ＤＣＧ的發言人未就此作出回應。（ｒｃ）

