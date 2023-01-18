【企業盈喜】禪遊科技（０２６６０）料去年純利升最多４２％

《經濟通通訊社１８日專訊》禪遊科技（０２６６０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨利潤較２０２１年度增長大約３０％至４２％。
該集團指，預期淨利潤增長主因產品迭代創新以及渠道持續穩定增長。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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