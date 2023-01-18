【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒７億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開６８點，報２１６７８點。最高升

５０點報２１７９７點，最低跌３２９點報２１４１７點。恒指收報２１５７７點，跌１６９點

或０﹒７８％。

北水全日淨流入２６﹒７億元，上日淨流出８﹒４５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈

富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多

的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。

主板成交１２６７﹒２億元減少１０％。其中港股通成交３６３﹒９億元，佔總成交

２８﹒７％。

盈富基金跌０﹒６４％報２１﹒７元，北水淨買入２２億元；恒生中國企業跌０﹒５７％報

７３﹒８２元，北水淨買入５﹒４億元；先聲藥業跌１５﹒０７％報１１﹒３８元，北水淨買入

２﹒６億元。

建設銀行跌０﹒７９％報５﹒０５元，北水淨賣出４﹒６億元；騰訊控股升０﹒９７％報

３７３﹒８元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌０﹒４８％報１６４﹒８元，北水淨賣出２﹒９

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） ２２﹒００

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒４１

先聲藥業 （０２０９６） ２﹒６０

快手 （０１０２４） ２﹒０８

藥明生物 （０２２６９） １﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

建設銀行 （００９３９） －４﹒６２

騰訊控股 （００７００） －４﹒２９

美團 （０３６９０） －２﹒８６

吉利汽車 （００１７５） －２﹒１３

香港交易所 （００３８８） －１﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

