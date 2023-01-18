《日入而息》劉鶴與耶倫會面，周焯華涉不法經營賭博判囚１８年

《今天重點》

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劉鶴晤美國財長耶倫，稱中美關係非常重要需深入交流

李家超冀年內取消所有防疫限制，帶領香港邁向復常

蔡若蓮爭取最快２月起讓跨境學童免配額來港上課

陳國基稱３歲或以下幼童明天起入內地毋須核酸檢測

太陽城前主席周焯華不法經營賭博及詐騙罪成，判囚１８年

傳黑芝麻智能最快下半年香港上市，籌約１５﹒６億元

劉兆佳料政協出現相當程度「換班」，前特首以外人士或任副主席

本港新增３７９３宗確診，再多５６名患者離世

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《即日市況》

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恒指高收１００點報２１６７８，網易收飆逾６％，中升逆市插８％

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《深滬股市》

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滬綜指平收成交縮，外資今年流入９３８億已超去年

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《美元匯價》

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日央維持利率不變，日圓回落至２０天線

歐元最新報１﹒０８６８╱７２，日圓最新報１２９﹒４２╱４３

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《公司資訊》

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匯豐ＰａｙＭｅ賀年，求籤獎賞每次高達８８元可望贏限量版ＮＦＴ

安踏（０２０２０）丁世忠留任主席，賴世賢及吳永華擔任聯席首席執行官

惠理集團（００８０６）去年底管理資產總值按年跌３９％至６１億美元

味千（００５３８）去年第四季快速休閒餐廳業務銷售按年跌２１﹒５％

亞盛醫藥（０６８５５）新藥「耐立克」獲納入國家醫保藥品目錄

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《國企紅籌》

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中國太平（００９６６）委任李可東為公司執行董事

新華製藥（００７１９）取得加工阿茲夫定片所需《藥品生產許可證》Ｃ證

重慶機電（０２７２２）聘任岳相軍為總經理，接替陳萍

復旦張江（０１３４９）表示治療晚期實體瘤藥物獲准臨床試驗

聯想集團（００９９２）合肥產業基地入選全球「燈塔工廠」

中海宏洋（０００８１）獲授一最高金額１０億元信貸

華虹半導體（０１３４７）夥國家基金及無錫市成立合營企業

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《神州民企》

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立德教育（０１４４９）訂立售後租回協議，料獲５０７５萬元人幣

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《中國要聞》

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上海一家汽車團購經銷商爆雷，涉案金額料超２億人幣

國家移民局預計春節出入境人數日均將達６０萬人次

商務部支持研發數據依法跨境流動，開展安全評估

農業農村部表示春節後豬價低迷時期適時啟動豬肉儲備

人社部表示全國統籌啟動以來養老保險覆蓋面進一步擴大

去年中國信息業ＧＤＰ增９﹒１％，地產業降５﹒１％

發改委表示有信心能力推動中國經濟持續回升、整體好轉；發改委擬進一步加力支持新型基建，

引導社會資本投入

中國全年ＦＤＩ同比增８％至１８９１﹒３億美元

風電裝機、太陽能裝機容量去年增１１％和２８％

全國政協十四屆一次會議將於３月４日召開

三部門告誡鐵礦石貿企和期貨公司不得過度投機炒作

深圳擬推共有產權住房，售價為土地出讓時市場價５折

法拉第未來與湖北黃岡達戰略合作，擬設立中國總部

廣東人大原副主任陳如桂、糧食局原局長張務鋒被逮捕

去年醫保談判藥品平均降價六成，阿茲夫定片正式納入

網信辦春節清朗行動：避免炫富、暴飲暴食風氣回潮

工信部表示進一步研究明確新能源汽車後續支持政策

外交部表示新一年中國經濟必將整體好轉，實現更大發展

濟南調整限購措施，非戶籍居民不需提供繳稅社保證明

標普指四大行總損失吸收能力資本缺口縮至３﹒７萬億

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《國際要聞》

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受高層防疫腐敗案牽連，越南國家主席阮春福引咎辭職

美烏兩國最高將領會晤，基辛格認同烏克蘭加入北約

國會三份一議員收ＳＢＦ捐獻，並表示將會捐出

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《外圍經濟》

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Ａｄｏｂｅ表示沒有使用客戶數據訓練ＡＩ模型

俄羅斯對印度的未切割鑽石供應下降了四成

巴里克黃金產量下跌至２０００年以來的最低水平

微軟本周計劃在工程部門裁員，規模或較過去顯著

摩根資產管理ＣＩＯ表示聯儲局下半年或再度加息

日央行維持貨幣寬鬆政策，日圓挫近３％跌向１３１

策略不同導致財報各異，高盛股票被拋售，大摩受追捧

美國華盛頓特區的禁止使用煤氣爐政策對窮人影響最大

聯儲局批准滿地可銀行以１６３億美元收購美西銀行

ＤＣＧ停止派發季度股息以保留現金

蘋果推出新版手提電腦及桌上電腦

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《大國博弈》

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美國將對華晶片管控擴大至澳門

馮德萊恩稱歐盟須尋求與中國降風險而非脫勾

劉鶴晤美國財長耶倫，稱中美關係非常重要需深入交流

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《通關復常》

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彭鴻昌稱指定診所應繼續維持服務，盼不受復常影響

承辦商表示部分檢測站預約額滿，無預約或需等２小時

據報港府或過年前取消入境核酸檢測要求

放寬入境防疫後首次有國際郵輪抵港

歐冠昇稱港交所冀吸引疫後內地超額儲蓄

消息指赴港簽注收逾百萬申請，料旅客春節陸續湧港

蔡若蓮爭取最快２月起讓跨境學童免配額來港上課

陳國基稱３歲或以下幼童明天起入內地毋須核酸檢測

李家超冀年內取消所有防疫限制，帶領香港邁向復常

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《金融科技獎》

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２０２２金融科技大獎頒７３個獎項和３個年度大獎

史秀美稱業界面對年輕一代，可捕捉元宇宙發展機遇

數碼港表示七成參與拍住上企業擬夥伴創科公司方案

科技園表示業界要為創新科技帶來的改變作準備

邱達根稱本港科技及經濟立法需追上時代節奏

陳百里稱珠寶業過去兩周個別店舖生意額升兩至三成

Ｍｏｊｏｄｏｍｏ拓東南亞業務，料生意突破性成長

ＷｅＬｅｎｄ料虛擬貸款不會放緩，續優化客戶體驗

ＷｅＬａｂ盼監管配合業界創新，推更多高增值服務

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《其他消息》

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卓永興指月內推出網頁供市民舉報衞生黑點

太陽城前主席周焯華不法經營賭博及詐騙罪成，判囚１８年

小鵬汽車表示目標在２０２５年經營利潤轉正，未來五年加速海外拓展

德林控股完成收購德林家族辦公室香港４５％已發行股本

恒指半日低收２８點報２１５４９，創科升逾５％，網易升逾４％

楊潤雄料郵輪旅客可帶動高消費，未來與旅發局加強推廣工作

渣打香港向員工送贈迪士尼門票兼派１００元開工利是

澳門旅協會料農曆年酒店入住率升至逾８成，年內博彩稅收達千三億

立法會通過印花稅修訂條例草案，料上半年推雙櫃台莊家機制

第四季渣打大灣區營商景氣指數跌至３９﹒５

網易回應順延協議六個月提議，斥暴雪蠻橫且不符合商業邏輯

美匯指數１０２﹒４７，日本機械訂單轉跌圓匯報１２８﹒８３

聯想中國區重大組織調整，設６個行業縱隊提升市場份額

香港寬頻推新登記指定家居寬頻或流動通訊服務計劃優惠

騰訊成立「元宇宙」金融團隊，推全真互聯落地金融行業

今早前廳文流會討論精簡審批及引進企業等議題

唐英年續任政協常委感榮幸，發揮政協雙重積極作用

署理財政司司長黃偉綸率領官員出席立法會前廳交流會

陳茂波表示香港快速步向復常，今年經濟將重拾增長動力

劏房租務管制生效近１年，港府識別千宗涉嫌違例個案

港府歡迎公司修訂條例草案通過，４月２８日起生效

深股通額度全日用３８億元，外資連續１１日淨流入；滬股通額度全日用２９億元，外資流入４

７億元

星展再推一周１０厘高息，中銀派電子利是有１８厘

乘聯會表示上周乘用車零售同比降１８％，環比增１６％

信諾香港獲頒１０Ｌｉｆｅ ５星保險大獎兩獎項

調查指近５０％人因疫情轉以電商平台購物

劉兆佳料政協出現相當程度「換班」，前特首以外人士或任副主席

ＺＡ Ｂａｎｋ推電子利是，有機會抽百萬元巨獎

國泰君安證券與彭博建立全球戰略合作關係

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《新冠感染》

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上海稱已過本輪疫情高峰，廣州人群感染率超過８５％

傳本港最快過年後撤隔離令，３月取消口罩令

教育局表示學生教職員回校前快測要求維持至２月２８日

盧寵茂指積極考慮將社區隔離設施轉作非抗疫用途

社區檢測中心及檢測站農曆新年期間如常運作

騰訊捐贈１﹒５億元人幣用於農村防疫

本港打第四針人數破百萬，楊何蓓促一老一幼盡快接種

本港新增３７９３宗確診，再多５６名患者離世

新冠藥阿茲夫定片以１１元納內地醫保，原價２７０元

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