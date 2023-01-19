《國金頭條》聯儲局高層重申鷹派立場，美股波動道指跌逾６００點

《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德

（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）周三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。有關

言論加劇市場負面情緒，美股應聲下挫，道指大跌逾６００點。

道指收市跌６１３﹒８９點，或１﹒８１％，報３３２９６﹒９６點。納指跌１３８﹒１點

，或１﹒２４％，收１０９５７﹒０１點。標普５００跌６２﹒１１點，或１﹒５６％，收

３９２８﹒８６點。

美國去年１２月生產者價格指數（ＰＰＩ）年率報６﹒２％，遠低於預期的６﹒８％，前值

７﹒３％，顯示通脹壓力進一步放緩。但布拉德仍強調鷹派主張，並預測今年底利率區間為

５﹒２５％至５﹒５％。



＊日圓兌美元一度重挫２﹒７％＊



布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０

。且日本央行同日宣布寬鬆貨幣政策不變，美元兌日圓在亞洲時段升２﹒７％，至紐約尾盤仍升

０﹒６％，至１２８﹒８７。紐約期金盤中自９個月高位滑落，尾盤跌０﹒２％，收每盎司

１９０７美元。

聯儲局高層言論令美國經濟前景的不確定性上升，紐約期油價格自９個交易日來首度下行，

跌０﹒９％，收每桶７９﹒４８美元。布蘭特期油跌１﹒１％，收每桶８４﹒９８美元。

（ｊｆ）



