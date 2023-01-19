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19/01/2023 07:50

《國金頭條》聯儲局高層重申鷹派立場，美股波動道指跌逾６００點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德
（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）周三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。有關
言論加劇市場負面情緒，美股應聲下挫，道指大跌逾６００點。
　　道指收市跌６１３﹒８９點，或１﹒８１％，報３３２９６﹒９６點。納指跌１３８﹒１點
，或１﹒２４％，收１０９５７﹒０１點。標普５００跌６２﹒１１點，或１﹒５６％，收
３９２８﹒８６點。
　　美國去年１２月生產者價格指數（ＰＰＩ）年率報６﹒２％，遠低於預期的６﹒８％，前值
　７﹒３％，顯示通脹壓力進一步放緩。但布拉德仍強調鷹派主張，並預測今年底利率區間為
５﹒２５％至５﹒５％。
　
＊日圓兌美元一度重挫２﹒７％＊
　
　　布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的風險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０
。且日本央行同日宣布寬鬆貨幣政策不變，美元兌日圓在亞洲時段升２﹒７％，至紐約尾盤仍升
０﹒６％，至１２８﹒８７。紐約期金盤中自９個月高位滑落，尾盤跌０﹒２％，收每盎司
１９０７美元。
　　聯儲局高層言論令美國經濟前景的不確定性上升，紐約期油價格自９個交易日來首度下行，
跌０﹒９％，收每桶７９﹒４８美元。布蘭特期油跌１﹒１％，收每桶８４﹒９８美元。
（ｊｆ）
　

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