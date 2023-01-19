《套期保值－蕭猷華》美聯儲官員放鷹，美股下跌

《套期保值》恒生指數昨天（１８日）低開，其後反覆向上，收市升１００點，報

２１６７８點，成交１２７８億，農曆假期將至，假期氣氛濃厚，不過中港股市底強，近期外資

顯著流入，國際投資者均認為，中國解除疫情封控措施後，生產活動加快恢復，預期內地經濟在

第二季將會出現快速增長。與此同時，內地發改委昨天指出，繼續擴大內需，全面促進消費提升

，支持新能源汽車、教育醫療、文化體育服務，大力發展線上線下新型消費，此外，要堅持推進

「十四五」規劃內的重大工程設施，加強社會經濟發展力度。另一方面，國家新聞出版署發布

２０２３年１月網絡遊戲審批結果，騰訊（００７００）、網易（０９９９９）繼續上榜，股價

昨天分別升１﹒６６％和６﹒５１％。



港股因春節假期，北水今日暫停，兔年首個交易日在下周四（２６日）開市，根據統計，新

春假期間，港股趨勢跟美股較為接近，美股三大指數昨晚顯著下跌，預期恒指跟美股回調，近期

美元指數持續下行，全球風險資產包括貴金屬、商品期貨等，港股較受資金青睞，港股估值仍然

便宜，投資者適宜採用分段入市法捕捉入市良機。與此同時，環球金融市場正處於美元高息環境

之下，美聯儲貨幣政策仍有變數，證券市場或會處於一段橫行築底周期，長線看好，但短線仍會

反覆，投資者應採取高沽低買策略。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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