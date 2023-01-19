《缸邊隨筆－石鏡泉》美通脹與美息

《缸邊隨筆》２０２２年，投資者關心美通脹怎漲，２０２３年投資者關心美通脹怎跌。因

為美通脹跌，可以減息嘛！看美通脹怎跌，不可能單看經濟分析師的預期，因到他們發布，已晚

了。要提前做偵察，就得扒到前線（貨架）上去，不可以等響槍了才反應。



先了解２０２２年的美通脹，是怎樣漲起來的。過去２０２２年一年，漲得最多的是學生飯

堂膳食費用，漲了２５４﹒１％，燃油漲了６５﹒７％，雞蛋漲了４９﹒１％，其他的自己看好

了。



計入美ＣＰＩ調查的有３３７項，而增幅最多。



＊美儲局用加息遏通脹＊



美儲局用加息來遏通脹，哪一項是可以用加息把價格壓下去的？沒有。那麼為甚麼美儲局仍

要狂加息？今次美儲局加息之速是自１９８８年以來，歷次加息最急進的，為甚麼明知加息遏通

脹沒甚麼大用，美儲局仍要狂加息？這是因為美儲局的加息是另有目的。這日後談。



儘管加息遏不了當前的美通脹，但美通脹在２０２３年終要下，兩個原因：



（１）２０２３年計算美通脹是在２０２２年的高基礎上計算，５０元物價上升了５０元是

升了１００％；在１００元物價上再升５０元；是只升了５０％，增幅自然小了。



（２）去年一些增價較多的項目，有其增價的特殊性，２０２３年未可重複。如學生食堂膳

食費增了２５４﹒１％，是因為美政府取消了對學生食堂的津貼。津貼取消了，無再取消可能，

只有回加津貼可能，一加，膳食費用就降，通脹壓力也可緩。但膳食津貼是否有，不是「息」事

，是「政」事。



２０２３年的美通脹，就站在２０２２年的高基礎上，一定會下來的。２０２２年美通脹是

在２０２２年３月起升，到６月見出升９﹒１％的高位。可以預期在２０２３年３月起，美通脹

的增長率可望有較大幅放緩了，屆時美儲局在軟通脹數據前，美儲局是不能不緩加息，以至要減

息了。因此２０２３年第四季至２０２４年首季，美息減，是大概率事。



在望美儲局減息途中，有隻黑天鵝，就是油價。在美國，油價不單影響不少物價，估不到的

是油價可以對美食品價有６４％的牽動，為甚麼？因為能源價牽動肥料生產成本，這又牽動糧食

╱飼料價，這便牽動食品的生產成本了。自１９７０年來，美國食品價與油價走勢對比，高度相

關呢！



今時怎樣的油價會把食品價扛上去。２０２２年時油價高至９３美元╱桶，在２０２３年、

２０２４年，只要油價不高於９３美元╱桶，則美通脹是會自動緩下；但如爆升逾１００美元╱

桶，以至１２０美元╱桶時，美國通脹就坐不住了，減息也無望了！



２０２３年通脹與美息是如上看了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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