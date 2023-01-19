恒指半日低收５點報２１６７２，創科收跌逾４％，碧服漲近４％

《經濟通通訊社１９日專訊》港股微跌，恒生指數半日收報２１６７２，跌５點或
０﹒０３％，主板成交５０８﹒３３億元。恒生中國企業指數報７３２３，跌１７點或
０﹒２３％。恒生科技指數報４４７３，跌５１點或１﹒１３％。
恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒９元，跌１﹒２元或１﹒０５％，成交
３４﹒９７億元；騰訊控股收報３８２﹒４元，升２﹒４元或０﹒６３％，成交３４﹒４億元；
美團收報１６１﹒３元，跌２﹒３元或１﹒４１％，成交１５﹒２４億元。國指三大成交股份依
次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及
美團。
創科實業（００６６９）收跌４﹒３６％，報９９﹒７５元，該股成交約３３７萬股，涉資
３﹒３６億元，盤中高見１０４元，最低見９８元；百度（０９８８８）跌２﹒１８％，收報
１２５﹒８元。另外，碧桂園服務（０６０９８）升３﹒６８％，收報１９﹒７４元；中升控股
（００８８１）升２﹒７６％，收報４４﹒７５元。（ｋｙ）
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