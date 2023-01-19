恒指半日低收５點報２１６７２，創科收跌逾４％，碧服漲近４％

《經濟通通訊社１９日專訊》港股微跌，恒生指數半日收報２１６７２，跌５點或

０﹒０３％，主板成交５０８﹒３３億元。恒生中國企業指數報７３２３，跌１７點或

０﹒２３％。恒生科技指數報４４７３，跌５１點或１﹒１３％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒９元，跌１﹒２元或１﹒０５％，成交

３４﹒９７億元；騰訊控股收報３８２﹒４元，升２﹒４元或０﹒６３％，成交３４﹒４億元；

美團收報１６１﹒３元，跌２﹒３元或１﹒４１％，成交１５﹒２４億元。國指三大成交股份依

次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及

美團。

創科實業（００６６９）收跌４﹒３６％，報９９﹒７５元，該股成交約３３７萬股，涉資

３﹒３６億元，盤中高見１０４元，最低見９８元；百度（０９８８８）跌２﹒１８％，收報

１２５﹒８元。另外，碧桂園服務（０６０９８）升３﹒６８％，收報１９﹒７４元；中升控股

（００８８１）升２﹒７６％，收報４４﹒７５元。（ｋｙ）

