《盤後部署》恒指窄幅上落，比亞迪逆市造好，短線仍有上升空間！

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指今日繼續窄幅波動，低開２２５點，報２１４５２。早市

初段跌幅曾擴大至逾２９０點，低見２１３８３，之後跌幅逐步收窄，臨近尾段更試過倒升。半

日跌５點，報２１６７２。午市初段曾回升逾７０點，但在２１７５０水平有阻力，指數再次向

下，惟跌幅不大。

恒指全日收報２１６５０，跌２７點或跌０﹒１２％，主板成交９２５﹒９７億元。國企指

數報７３１２，跌２７點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４４４９，跌７４點或跌１﹒６５％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２４０，升１５點或升０﹒４９％，成交２９６８﹒１６

億元人民幣；深證成份指數報１１９１３，升１０２點或升０﹒８７％，成交１７８６﹒８７億

元人民幣。



＊比亞迪２５０天線為重要指標＊



部分車股逆市造好。比亞迪（０１２１１）收市升２﹒２６％，報２２６﹒６元，成交約

８２３萬股，涉資１８﹒６３億元，盤中高見２２９元，最低見２２１﹒４元。

據報，比亞迪首款在英國上市的車型為ＡＴＴＯ ３ ＳＵＶ，未來幾周將宣布更多在英國

的經銷商合作夥伴及車輛定價。公司繼之前有意擴大在印度市場的佔有率，今次則有在英國發展

的消息，相信是刺激股價造好的主因。

在日線圖上，比亞迪經過幾日整固後，１０天線見支持，短線走勢仍強。若然股價能突破

２５０天線（目前為２３６﹒２元），後市有望上試去年８月３１日裂口下跌的高位２４５元。



＊創科失守２０天線宜離場＊



藍籌股之中，創科（００６６９）單日跌幅最大，收市跌５﹒３７％，報９８﹒７元，成交

約６７０萬股，涉資６﹒６５億元，盤中高見１０４元，最低見９８元。

創科早前遭摩通下調旗下品牌Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ銷售增長預測，由２０％降至１５％。此

外，該行指今年上半年稍微下調對創科的ＤＩＹ業務預測，該分部銷售或會倒退。事實上，創科

近日遭富瑞下調目標價，由１０９﹒８７元降至１０５﹒２１元，評級亦由「買入」降至「持有

」。大行對創科的看法轉差，相信是近期股價表現較波動的原因。

在日線圖上，計及今日在內，創科近幾日在１００元附近爭持，但今日出現較顯著的回調，

收市失守２５０天線，短線或會繼續下試低位。２０天線（目前為９２﹒９元）為最後防線，若

果收市失守此平均線，宜將持倉全數沽出。（ｅｒ）

