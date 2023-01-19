【國際要聞】新西蘭女總理阿德恩突然宣布辭職

《經濟通通訊社１９日專訊》新西蘭女總理阿德恩周四（１９日）突然宣布辭職，將在下月

７日前離任。她在做出宣布時，眼帶淚光表示，已經在總理位置上接受了６年重大挑戰，政治家

也是凡人，因此是時候離開。

新西蘭將於今年１０月１４日舉行大選，而阿德恩預計在４月辭去議員職務，國會需舉行補

選。她同時表示，對於未來何去何從暫未有任何計劃。（ｊｆ）

