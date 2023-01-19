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19/01/2023 15:02

【外圍經濟】美國通脹壓力放緩，聯儲局月底議息面臨鷹鴿之爭

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國經濟數據顯示通脹壓力放緩，聯儲局亦將於本月３１日至
下月１日舉行今年首次議息會。據外電報道，雖然市場普遍預期會加息２５個基點，但聯儲局官
員對貨幣政策的整體方向仍存在分歧。
　　其中，對貨幣政策有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Ｌｏｒｉｅ　Ｌｏｇａｎ），和費
城聯儲銀行行長哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｈａｒｋｅｒ）周三（１８日）提出，聯儲局應在下次
會議再次下調加息幅度。
　　洛根表示，聯儲局應該在必要時調整總體策略，而放慢腳步是最佳決策。哈克則重申，未來
加息２５個基點是合適的，利率目標區間最終需要超過５％，並停留一段時間。
　　在連續四次加息７５個基點後，聯儲局上月將加息幅度下調至５０個基點，利率目標區間上
升至４﹒２５％至４﹒５％。
　　不過，聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）重申鷹派立場，強調聯
儲局應繼續加息，令年底利率區間達到５﹒２５％至５﹒５％。聯儲局另一位鷹派要員－克利夫
蘭聯儲行長行長梅斯特（Ｌｏｒｅｔｔａ　Ｍｅｓｔｅｒ）亦表示，經濟數據表明形勢正朝正確
的方向發展，但強調希望利率保持上行。（ｊｆ）

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