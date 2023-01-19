《政經范局－范強》東盟力拒冷戰重臨亞洲

《政經范局》菲律賓總統小馬可斯本月３至５日訪華期間，北京針對亞洲局勢發出一段份量

「頗重」的宣示，這就是國家主席習近平向來賓提出的：「推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營

對抗，持續成為發展繁榮高地」。



小馬可斯來北京，是東道主在新年接待的首場外國元首「國是訪問」。本文特別打了引號，

是因為當前似乎更為流行於稱為「國事訪問」。「國是」是有出處的，講得通俗一些，如果外交

活動達到這個層級，則東道主和來賓就不會只是局限於簽幾項商貿協議，而是要為兩國間「大是

大非」的問題做政治性定調。



自從中美所謂「激烈競爭」日趨白熱化以來，「冷戰」或「新冷戰」這兩個名詞頻密出現在

中外的媒體評論，或一些西方政治人物的立場宣示中。例如，美國眾院新任議長麥卡錫，就明確

主張對華發起制度性和系統性的冷戰。



＊中菲雙邊關係提「擺脫冷戰」＊



相反，北京官方在過去的表述中，卻一般僅限於提醒國際社會「防範冷戰思維」。在拜登入

主白宮之初，北京甚至反對美方用「激烈競爭」來形容兩國關係，仍堅持「世界容得下中美」的

一慣立場。



但這一回，習近平在迎接外國元首「國是訪問」時提出「擺脫冷戰陰影」，份量顯然非同一

般，反映中方對國際形勢的判斷變得更為嚴峻，冷戰重臨亞洲已經成為「真實的威脅」。域內各

國是加入還是抵制冷戰思維，似已成為北京對外發展友好關係時，一個「大是大非」的前提基礎

。



北京為何要在小馬可斯來訪時提出呢？從表面看，此舉似是提醒來賓，中方不會在防範冷戰

重燃的問題上容忍太多灰色地帶，菲方在處理對華政策時，必須以慎重態度做出選擇。然而筆者

倒是更傾向於相信，有關表述並不是一種提醒，而是反映了中菲雙方的首腦共識，而且這種共識

在小馬可斯啟程訪華之前就已形成。



理由之一，是在外交程序上，作為如此高級別的元首訪問，雙方必然會事先就禮遇安排和彼

此底線進行充分溝通。



理由之二，是東盟與中國建立穩定的政治關係，和互補的經濟鏈已呈趨勢。去年中共二十大

結束後首位訪華的外國元首、越共中央總書記阮富仲也是來自東盟。在區域全面經濟夥伴協定

（ＲＣＥＰ）去年初已經生效的基礎上，籌備多年的南海各方行為準則，極可能在年內正式簽署

，恐怕沒有哪位參與國領袖會在此刻樂於節外生枝。



＊維多多：絕不讓冷戰流血慘案重演＊



理由之三，是保持地區政治穩定，力爭在全球經濟賽道上完成「彎道超車」，已成為東盟成

員國的內部共識。就在小馬可斯結束訪華後不久，在東盟區內最為舉足輕重國家之一的印尼，總

統維多多也就防範冷戰重燃的問題做出重要表態。



他於本月１１日在總統府外發表聲明，羅列印尼過去發生的１２宗大規模侵犯人權事件，包

括在上世紀６０年代冷戰時期的反共大屠殺，及９０年代末的排華慘案，並矢言絕不會讓上述事

件重演。



理由之四，是俄烏戰爭對東盟各國帶來了警示作用。這場戰爭令整個歐洲受到牽連，甚至是

英、法、德等歐洲主要國家都陷入經濟停頓、通脹飆升、工業外移的困境。以此為鑒，亞洲如果

重啟冷戰，導致區內任何一個衝突熱點爆發戰爭，東盟都難以置身事外，恐會步歐盟的後塵。



針對東盟國家對當前國際形勢的集體認識，新加坡前外長楊榮文日前作了一次很透徹的總結

。他舉印尼早前主辦的峇里島Ｇ２０峰會為例說，維多多總統「在美俄等大國之間關係緊張的背

景下做了令人印象深刻的工作」，包括在峰會期間組織了首次習拜會。「這就是適合東盟的角色

。我們不干涉，而只會表現出禮貌和尊重。」



楊榮文還表示：「當其他大國將他們在東南亞的存在視為一場零和遊戲時，他們就大錯特錯

了。」因為區內國家歡迎所有大國來合作，而不僅僅是中國。



＊與東盟良好關係的前提＊



這位前外長的言下之意很清楚：東盟成員國擁有維多多這類成熟的政治精英，有能力維護國

家和區域利益。確實，維多多一方面把高鐵工程批給中國，成功提升國內基建水平；另一方面又

在積極推進與特斯拉的建廠合作，使得該國可能在未來的電動車市場，尤其是在東南亞市場扮演

重要角色，不排除成為中國品牌的競爭對手。



因此，作為全球經濟的「增長綠洲」，東盟國家在政治上力爭遠離冷戰陰霾，是基於自身的

利益，而非從服於「親中」還是「親美」的零和語境。在經濟發展層面上，東盟國家也不再只是

滿足於對外資提供廉價勞動力，和開放消費市場的「蠅頭小利」。能否理解東盟的訴求並與之互

補合作，將左右大國外交的成敗。

《經濟通通訊社評論員 范強》

