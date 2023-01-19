《窩輪豪情－梁業豪》該持衍生權證，還是牛熊證過長假期圖利？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業

與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油

（００８８３）、匯控（００００５）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選

美團（０３６９０）、中銀香港（０２３８８）與京東集團（０９６１８）。

現距離農曆年假期只餘下不足兩個交易日，相信期貨、期權大戶會開始逐步加快進行轉倉。

由於衍生權證引伸波幅近日已經不再處於顯著偏低的水平，本欄不會建議大家以此作為持貨過長

假期看好或看淡的圖利工具。事實上，出現上述轉變的主要原因並非權證莊家以顯著較高的引伸

波幅開價，而是相關資產價格的歷史波幅急速回降，啟示後市的波幅受到限度。另一方面，有意

持有指數牛熊證過長假期圖利者，無論造好或造淡，皆只宜小注怡情，因假後開的會是紅盤，還

是黑盤，實屬難料。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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