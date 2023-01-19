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19/01/2023 08:54

【虛幣世界】Ｇｅｎｅｓｉｓ接近破產邊緣，與債權人談判中

　　《經濟通通訊社１９日專訊》加密貨幣經紀公司Ｇｅｎｅｓｉｓ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｃａｐｉｔａｌ在ＦＴＸ停止提款後，目前接近破產邊緣狀態，消息指公司正在與多個債權人團
體進行秘密談判，該公司警告稱，如果無法籌集資金，可能會尋求破產保護。自ＦＴＸ爆破後，
Ｇｅｎｅｓｉｓ的機構借貸部門被迫暫停贖回和發行新借貸，並與母公司數字貨幣集團ＤＣＧ面
臨愈來愈大的壓力，有指需要償還９億美元的鎖定存款。（ＤＣＧ為ＣｏｉｎＤｅｓｋ的母公司

　　比特幣和以太幣普遍回落，其中比特幣最近跌破２１０００美元，消息指美國司法部即將宣
布一項重大的國際加密貨幣執法行動。早前比特幣曾升穿自９月中旬以來的最高點，價格高達
２１６０２　美元，隨後跌至２０７００美元的水平，而以太幣最近下跌３％至１５３０美元水
平。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０７１４﹒２２元（美元．下同），升０﹒１８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５１８﹒０９元，升０﹒４４％；艾達幣報
０﹒３３１８元，升１﹒６５％；瑞波幣報０﹒３７９２元，升０﹒２６％。（ｕｌ）
　
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