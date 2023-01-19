《談國論企－黎偉成》香港須捍衛國安發揮國際經貿優勢

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區經歷２０１９年自「反修例」引發的黑暴、「

港獨」等動亂，於２０２０年在由全國人大常委通過和施行的《港區國安法》基本平息，社會重

新恢復秩序和發展活力，足顯香港特區的未來發展總基調會是：積極努力捍衛國安，主動奮進發

揮國際經貿優勢，繼續保持中國的國際大都會的特點。



＊香港捍國安乃因國際大都會必有各國特務活躍＊



我提出香港特區之重點是捍衛國安，才有發展之道，乃因：香港早已是各方認同的國際大都

會，並連同紐約、倫敦擁有合稱之「紐倫港」之譽。正正因為，香港在經貿、金融以至文化、藝

術等許許多多個方面的發展和成熟，當然使世界各地的來香港的人流日益可觀，引來各方政治勢

力肯定是必然而然之事。特別是要指出的，是（Ｉ）香港在主權回歸前，以美國為主的西方國家

，都會安插大大小小的觀測收集與中國有關資料的特務機構和相關組織，各方特務在香港滿地走

，是從來不爭的事實。

在（ＩＩ）主權回歸之後，中央高度落實予香港的「一國兩制」、「港人治港」和「高度自

治」的政策，使香港特區有很大的自治空間，問題是香港相當部分的管治人物過去一直只懂發展

經濟，而嚴重缺乏政治智慧甚至基本政治知識，於是成為美國陰陰濕濕地組織、建設成為一個反

共反華的前哨地：（ｉ）君不見，香港所謂「泛民派」也好、「民主派」也好，都是事事反對中

央，時時刻刻培養反對和破壞人員的勢力？

此為（ｉｉ）港府於２０１９年搞一個修法而弄出一個「反修法」活動，並引發黑暴、「港

獨」的劣行之因。美國佬在這背後甚至露骨地在跟前，所做的大大小小動作，確實是罄竹難書。

全國人大常委於２０２０年６月１８日舉行一連三日的十三屆第十九次會議，審議通過《全國人

民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》

，而最惹人注目的是最新修訂的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全犯罪行為的具體構成和相

應的刑事責任，作出了明確規定」，力表會狠狠打擊「裏應」而「外策」的衝擊國安的「勾結」

行為，以求更全面地落實和達致應有的預期效應。此為在５月２３日的全國人大第十三屆三次會

議提出，到２８日會議閉幕時通過的一個更詳細和全面的決策，充分顯示此法之立法和執行的高

度重要性和高度逼切性。



＊發展和聯通國際金融經濟方向是肯定的＊



由是中聯辦主任鄭雁雄於２０２３年１月１６日到中聯辦任職，在辦公大樓外與香港傳媒會

面時，強調：香港天時、地利、人和無與倫比，只要自己別亂，別搞錯方向，必定事業「大有可

為」，必定前景「風光無限」。香港是一個國際大都會，發展和聯通國際金融經濟，方向是肯定

的，但更要確切地捍衛好國安。香港一旦不能確保國安，徒有國際大都會之虛名，紐約之於美國

、倫敦之於英國亦然。

必須要做到的，與國安有關的《基本法》第二十三條的立法工作。港府已表會在２０２３年

最遲２０２４年對廿三條立法。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

