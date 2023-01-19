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19/01/2023 12:05

《午市前瞻》北水回歸後才有指引，快手已轉勢觀望６５元支持

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２１６７２，跌５點或０﹒０３％，主板成
交５０８﹒３３億元。恒生中國企業指數報７３２３，跌１７點或０﹒２３％。恒生科技指數報
４４７３，跌５１點或１﹒１３％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒９元，跌１﹒２元或１﹒０５％，成交
３４﹒９７億元；騰訊控股收報３８２﹒４元，升２﹒４元或０﹒６３％，成交３４﹒４億元；
美團收報１６１﹒３元，跌２﹒３元或１﹒４１％，成交１５﹒２４億元。國指三大成交股份依
次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及
美團。
　
＊聶振邦：北水回歸前料６００點窄幅上落＊
　
　　隔晚美股受聯儲局官員鷹派言論拖累，道指大跌超過６００點，但港股在北水休市後交投靜
局，上午最大跌幅亦不超過３００點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊
社》表示，隔晚道指跌超過１﹒８％，但恒指目前跌幅亦不超過１％，明顯未有跟隨美股下跌。
他指，近期港股傾向於２１２００至２１８００窄幅上落，預期北水回歸前的交易日亦主要維持
於此區間上落，要待１月３０日北水重返後才有較明顯指引。
　
＊藥明、快手大升後遭減持市場有戒心＊
　
　　快手（０１０２４）公布大股東達佳發展（由董事長宿華所持）通過場外大宗交易方式向一
名獨立第三方出售合共約５４７１﹒３８萬股公司Ｂ類股份，佔公司已發行股本總額約
１﹒２６％，套現約３７﹒７８億元，所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索及基礎設施
投資等領域。
　　市場揣測資金用於慈善方面或與「共同富裕」有關，聶振邦指市場未能求證真正動機下，唯
有以所知消息作各種猜測。但無論動機如何，日前藥明生物（０２２６９）亦遭董事長減持，現
時快手又見減持，兩股近月已累積一定升幅，或會令市場對這些大價股有戒心。
　　部署方面，快手目前已回落至去年１２月底水平，股價連日回落跌勢已確立。目前６５元為
較關鍵水平，如未能守住便需要下試５８至６０元水平。他提醒，６５元支持力度並不算強，持
貨者須密切留意。（ｈｃ）

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