《午市前瞻》北水回歸後才有指引，快手已轉勢觀望６５元支持

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２１６７２，跌５點或０﹒０３％，主板成

交５０８﹒３３億元。恒生中國企業指數報７３２３，跌１７點或０﹒２３％。恒生科技指數報

４４７３，跌５１點或１﹒１３％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒９元，跌１﹒２元或１﹒０５％，成交

３４﹒９７億元；騰訊控股收報３８２﹒４元，升２﹒４元或０﹒６３％，成交３４﹒４億元；

美團收報１６１﹒３元，跌２﹒３元或１﹒４１％，成交１５﹒２４億元。國指三大成交股份依

次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及

美團。



＊聶振邦：北水回歸前料６００點窄幅上落＊



隔晚美股受聯儲局官員鷹派言論拖累，道指大跌超過６００點，但港股在北水休市後交投靜

局，上午最大跌幅亦不超過３００點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊

社》表示，隔晚道指跌超過１﹒８％，但恒指目前跌幅亦不超過１％，明顯未有跟隨美股下跌。

他指，近期港股傾向於２１２００至２１８００窄幅上落，預期北水回歸前的交易日亦主要維持

於此區間上落，要待１月３０日北水重返後才有較明顯指引。



＊藥明、快手大升後遭減持市場有戒心＊



快手（０１０２４）公布大股東達佳發展（由董事長宿華所持）通過場外大宗交易方式向一

名獨立第三方出售合共約５４７１﹒３８萬股公司Ｂ類股份，佔公司已發行股本總額約

１﹒２６％，套現約３７﹒７８億元，所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索及基礎設施

投資等領域。

市場揣測資金用於慈善方面或與「共同富裕」有關，聶振邦指市場未能求證真正動機下，唯

有以所知消息作各種猜測。但無論動機如何，日前藥明生物（０２２６９）亦遭董事長減持，現

時快手又見減持，兩股近月已累積一定升幅，或會令市場對這些大價股有戒心。

部署方面，快手目前已回落至去年１２月底水平，股價連日回落跌勢已確立。目前６５元為

較關鍵水平，如未能守住便需要下試５８至６０元水平。他提醒，６５元支持力度並不算強，持

貨者須密切留意。（ｈｃ）

