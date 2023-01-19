《美元走勢－羅明立》美元反彈動力或受限，首個阻力１０３

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒１５ １２８﹒６９ １２７﹒７６

歐元╱美元 １﹒０７８６ １﹒０８０６ １﹒０７８２

英鎊╱美元 １﹒２３１９ １﹒２３４５ １﹒２３１５

美元╱瑞郎 ０﹒９１６７ ０﹒９１７６ ０﹒９１５３

美元╱港元 ７﹒８２８８ ７﹒８２８９ ７﹒８２２６

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《美元走勢》星期三（１８日）美國公布的經濟數據都不大理想，１２月零售銷售按月跌

１﹒１％，１２月工業產出及製造業產出分別跌０﹒７％及１﹒３％，同期生產物價指數按年升

幅放緩至６﹒２％，全部數據都不及預期。數據疲弱，增加投資者對經濟衰退的憂慮，以及對聯

儲局放慢加息的預期。然而，局方兩名官員放出強硬言論，聖路易斯聯儲主席布拉德認為要盡快

加息到５％以上，才暫停加息；克利夫蘭聯儲主席梅斯特則表示，要將利率上調至略高於

５﹒００％－５﹒２５％的區間，令通脹受控。消息令美匯跌後反彈，維持於１０２﹒５０附近

。

星期三亦發布了褐皮書，當中提到美國的通脹壓力和勞動力短缺正在緩解，預期未來一年物

價將進一步放緩，但經濟活動則為比較平淡。從褐皮書內容看，美國的經濟表現明顯轉弱，美元

反彈動力或會受限，首個阻力在１０３。澳洲最新就業數據差過預期，但近期零售銷售、貿易數

據都不錯，通脹亦回升，預期央行仍然會加息，澳元在２０天平均線的０﹒６８４０應有支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７８０ １﹒０８８５ １﹒０７４５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６８６０ ０﹒６９６０ ０﹒６８３０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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