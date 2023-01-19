《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超宣布，取消新冠確診者的隔離令，本月３０日
起實施。（ｂｉ）
19/01/2023 10:49
【答問大會】李家超：１月３０日起取消確診者隔離令
《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超宣布，取消新冠確診者的隔離令，本月３０日
起實施。（ｂｉ）
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