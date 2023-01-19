【預算前瞻】會計師公會倡向特定地區總部公司予５０％利得稅優惠

《經濟通通訊社１９日專訊》香港會計師公會就２０２３－２４財政年度的稅收政策和財政

預算案提出建議，為提升香港國際地位和競爭力，公會建議盡快取消其餘防疫政策讓香港重整旗

鼓並與國際重新接軌；並為符合特定條件的地區總部公司提供５０％的利得稅優惠，兼引入簡單

的集團虧損稅務寬免制度，鼓勵更多公司在香港設立地區總部。



＊建議公私營合作發展重大基建項目＊



香港會計師公會會長方蘊萱表示，政府近日下調２０２２年全年本地生產總值增長預測至負

３﹒２％，反映香港明顯需要額外推動力。而近期與內地通關，必然對本港經濟帶來提振作用，

儘管通關初期每天出入境人數設有額度，同時受內地疫情影響，仍未見有大量國內旅客訪港，但

與國內和國際通關一定有利本港走上復常之路。

對於政府計劃發展明日大嶼和北部都會區，方蘊萱指出，市民對住屋需求殷切，加上政府銳

意打造國際級創科中心，兩者均需要大量土地和資金支持，建議政府能以公私營合作方式或透過

融資方案，來發展重大基建項目。



＊倡政府深入研究人才流失原因＊



公會指出，人才流失導致勞動力短缺，認為政府應深入研究人才流失的根本原因，以及鼓勵

人才留下或回流香港的誘因；政府應為指定行業提供額外支援，使僱主能夠以更具競爭力的薪酬

吸引人才；此外，政府宜為帶同家人來港的海外人才引入全新措施例如子女教育津貼。

公會又敦促，政府通過審查和修訂相關的稅收政策促進香港的創新和技術、研究與開發以及

知識產權的發展。例如公會建議為新成立的資訊科技業務和綠色產業相關公司提供稅收寬免。同

時為符合條件的行業引入首五年應評稅利潤按較低的稅率徵收利得稅。



＊促全面檢討香港稅制＊



公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志提到，港府在實施有關國際稅務的重大發展項目如

「稅基侵蝕及利潤轉移」（ＢＥＰＳ）２﹒０方案以及對大型跨國企業實施全球最低稅率，均引

發了許多實際問題。政府應儘早諮詢主要持份者並為直接受法規修訂影響的人士提供明確的指導

和支持。此外，鑒於近年來有頗多與稅收相關的修例對香港的公共財政支出有更大的需求加上其

他的財政挑戰公會繼續倡議對香港的稅制進行更全面的檢討。

楊澤志補充指，公會已提倡擴闊稅基多年，坊間亦有聲音建議增加消費稅或增值稅，但公會

未有具體建議增加那一種稅制，強調政府應預先檢討稅制，研究如何平衡政府開支及市民、企業

的負擔能力，相信待經濟好轉時，納稅人會較樂意繳交更多稅項。

公會亦建議將根據自願醫保計劃支付的合資格保費的最高免稅額從８０００元提高至１﹒２

萬元；將個人強積金計劃的自願性供款的可扣稅上限由每年６萬元提高至１０萬元。（ａｃ）

