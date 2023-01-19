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19/01/2023 12:46

【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ推出Ｔｅｓｌａ專屬「０息貸款」限時優惠

　　《經濟通通訊社１９日專訊》ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ（匯立銀行）繼上月公布與全球最大電
動車生產商之一Ｔｅｓｌａ組成策略合作夥伴後，近日再推出最新一波合作計劃，即限時優惠
Ｔｅｓｌａ專屬０息貸款，為特選車主及指定機構職員提供貸款實際年利率劃一０％，合資格客
戶更可尊享加碼獎賞，包括免費充電１、１﹒５％高息活期年利率３以及智動理財顧問
ＧｏＷｅａｌｔｈ起步資金３００元，回贈總額高達７８００元。　
　　即日起至２月１６日，只要客戶是特選Ｔｅｓｌａ車主或指定機構職員，即可以優惠碼「
ＴＷＦＲＥＥ」申請私人貸款購置Ｔｅｓｌａ　Ｍｏｄｅｌ　３及Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，一經確認後
即享貸款實際年利率劃一０％。若貸款年期不多於３６個月，客戶更可尊享ＷｅＬａｂ　
Ｂａｎｋ獨家免費充電六個月！憑ＷｅＬａｂ　Ｄｅｂｉｔ　Ｃａｒｄ於Ｔｅｓｌａ　超級充電
站購買充電服務、於Ｔｅｓｌａ網上商店購物或訂閱　Ｔｅｓｌａ　尊享網絡服務，均可享
１００％　現金回贈禮遇，總回贈上限達３０００元。若全數用於充電，相當於免費充電行駛
１８００公里行程。　
　　此外，無論客戶貸款年期長短，只要成功以「ＴＷＦＲＥＥ」申請及提取私人貸款，客戶在
ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ核心帳戶的首３０萬元活期存款，均可在一年內賺取１﹒５％高息。同時
更可獲贈ＧｏＷｅａｌｔｈ起步資金３００元。　

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