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19/01/2023 19:19

《再戰明天》本港公布ＣＰＩ，費城聯儲總裁發表講話

　　《經濟通通訊社１９日專訊》本港公布ＣＰＩ，及費城聯儲總裁發表講話，料為周五（２０
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚６：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁
格奧爾基耶娃和歐洲央行總裁拉加德參加達沃斯世界經濟論壇「全球經濟展望：是一個時代的終
結嗎？」小組討論。７：００ｐｍ，達沃斯世界經濟論壇最後一日，總裁Ｂｏｅｒｇｅ　
Ｂｒｅｎｄｅ致閉幕辭。１０：００ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話。
　
＊德國公布ＰＰＩ，美國公布成屋銷售＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布１２月消費者物價指數，年率升幅料由
３﹒８％擴大至４％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月生產者物價指數，月率跌幅料由
３﹒９％收窄至１﹒２％，年率升幅料由２８﹒２％收窄至２０﹒７％。本港時間４：３０ｐｍ
，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率升幅料由１﹒８％擴大至２％。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由４０９萬降至３９５萬，月率跌幅料由
７﹒７％收窄至３﹒４％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：維達國際（０３３３１）、奧園健康（０３６６２）、東
方大學城控股（０８０６７）等。（ｗａ）

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